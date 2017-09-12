Міграційна служба області починає оформлювати іноземцям біометричні документи

Іноземці, які приїхали в Україну на навчання, працювати або одружились, відтепер документуватимуться посвідками на тимчасове проживання у формі картки з безконтактним електронним носієм. Запровадження біометричних посвідок замість книжечок здійснено, передусім, з міркувань захисту документів від підроблення.

Виготовлятимуться нові посвідки на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Змінилась не лише сама посвідка, а й терміни подання документів та строки її оформлення.

Іноземець або особа без громадянства повинна звернутись до Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування на території України та подати документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання. Видається посвідка протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів.

Вартість оформлення посвідки-картки суттєво не зміниться. Адміністративний збір за оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання сукупно складає 821,46 грн.

З 1 листопада планується перехід на оформлення у формі картки і посвідок на постійне проживання.



УДМС України в Кіровоградській області