Управління статистики інформує

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–липні 2018 року

Населення. На 1 липня 2018р. в районі проживало 23,5 тис. осіб. За січень–червень 2018р. чисельність населення скоротилася на 182 особи.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 227 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у IІ кварталі 2018р. становила 7070 грн, що на 27,1% більше ніж у IІ кварталі 2017р.

Капітальні інвестиції. За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями району освоєно 59,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 2,6% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–липень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 134,7%.

Промисловість. У січні–червні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6 млн.грн.

Будівництво. За січень–червень 2018р. у районі прийнято в експлуатацію 160 м2 загальної площі житла, що у 2,3 раза більше ніж за січень–червень 2017р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–липні 2018р. перевезено 12,8 тис.т вантажів, що на 6,2% менше ніж у січні–липні 2017р., вантажооборот зменшився на 13,6% і склав 2,4 млн.ткм.

Перевезено 82,6 тис. пасажирів, що на 21,6% менше ніж у січні–липні 2017р., пасажирооборот зменшився на 38,9% і склав 4,5 млн.пас.км.

На що витрачали кошти домогосподарства Кіровоградщини у I кварталі 2018 року

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Головним управлінням статистики, щомісяця кожне домогосподарство Кіровоградщини у І кварталі 2018 року витрачало у середньому 6259 грн, з них на продукти харчування, безалкогольні напої та харчування поза домом – 3137 грн (50%), алкогольні напої та тютюнові вироби – 255 грн (4%), непродовольчі товари – 2015 грн (32%), послуги – 853 грн (14%).

Витрати на харчування у середньому за місяць на одну особу складали 1651 грн або 55 грн на добу.

Головне управління статистики у Кіровоградській області