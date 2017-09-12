Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–липень 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 951,5 тис. осіб.

Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зменшилася на 4735 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4492 особи) та міграційного (243 особи) скорочення. Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 104 особи.

Природний рух населення у січні–червні 2018р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих надживонародженими: на 100 померлих – 44 живонароджених.

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 12,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 66,7%.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2018р. становив 2,14% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 2,47%, в міських поселеннях – 1,96%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в липні 2018р., становила 8,8 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 2170 грн, що дорівнювало 58,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в липні 2018р. порівняно з червнем збільшилась на 7,1% і на кінець місяця становила 3,3 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області порівняно з червнем не змінилося і на кінець липня 2018р. становило 4 особи.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (26,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%).

Доходи населення

За січень–липень 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 6888 грн, що на 25,1% вище ніж за січень–липень 2017р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–липні 2018р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,4–1,9 рази перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах творчості, мистецтва та розваг, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, операцій з нерухомим майном, будівництві, сферах адміністративного та допо-міжного обслуговування, охорони здоров’я та надання со-ціальної допомоги, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, сфері наукових досліджень та розробок, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 55,1% – 92,6%.

У січні-липні 2018р. порівняно з січнем-липнем 2017р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 12,1% (у січні-липні 2017р. порівняно з січнем-липнем 2016р. – на 26,7%).