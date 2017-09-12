Синам України

Куточок поезії

Проводжала мати сина у солдати

Та й дала наказ:

«Ой ти, любий сину, ти наша дитино –

Не підведи нас!

Ми тебе ростили, ми тебе учили,

Все тобі дали.

Тож і ти будь гідний нашій Батьківщині

У тяжкі часи.

Я пішла б з тобою, щоб стать у пригоді,

Та минув мій час.

Тож ти, любий сину, дорога дитино –

Бережи країну, бережи всіх нас.

Візьми цю хустину, пов’яжи дівчині,

Що серце лежить.

А квіти барвисті поклади солдату,

Що в бронзі стоїть.

Десь в чужій країні, у братській могилі

Твій дідусь лежить.

Ще в 44-м зложив він голівку, щоб ми могли жить».

Хай квіти не в’януть у того солдата,

Що в бронзі стоїть,

Бо наші синочки прийняли присягу

Край свій боронить.

Мотя Іванівна Ковтун, пенсіонерка,

с. Новий Стародуб – Петрове.