Свята та будні сільської школи

Ніби вчора пролунав останній дзвінок, яким завершився попередній навчальний рік, а вже промайнуло сонячне літечко, відлетіло в теплі краї разом з лебедями.

На початку літа в Ганнівській ЗШ І – ІІІ ступенів був орга-нізований пришкільний оздоровчий табір. Щодня учні з задоволенням відвідували його, а вихователі докладали зусиль, щоб кожен наступний день був не схожим на попередній. Проводили різноманітні ігри, змагання, конкурси. Гроші на харчування дітей виділила сільська рада, а пригощали їх смачною їжею шкільні кухарі.

Наша школа багата традиціями. Зустрічі випускників всіх поколінь – одна з них.

Що може бути кращим за молодість? Адже в юності і сонце сяє яскравіше, і повітря чистіше. Тому котрий рік поспіль колишніх вихованців Ганнівської школи зустрічає сільський Будинок культури. Чудовий концерт у виконанні вчителів, учнів та колишніх випускників, слова привітання від сільського голови Н.С.Цапенко, а ввечері – подарунок від генерального директора ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» О.Г.Поворознюка – святковий фейєрверк і музика на всі смаки і уподобання до світанку.

Ми можемо не знати їх особисто, але вони є, їх чимало довкола. Це люди – маяки, люди – вогники. Вони щодня складають невидимий іспит на право називатися людьми. Вони не ангели, але їхні вчинки підштовхують до добра, бо ж самі дарують добро людям. Мова йде про тих, хто допомагає зробити школу комфортнішою, затишнішою.

Коли настала нагальна потреба допомогти школі оновити спортивне знаряддя, батьківський комітет звернувся до О.Г.Поворознюка, Ю.І.Больбота, В.І.Опалатенка, С.С.Роботи, О.П.Новенка за допомогою. Вони не відмовили у виділенні коштів, і все найнеобхідніше було придбано.

Цього літа О.Г.Поворознюк надав будівельну бригаду агрофірми «П’ятихатська», яка оновила дах на приміщенні школи. Директор фермерського господарства Ю.І.Больбот виділив 30 тис.грн. на придбання нових меблів. За кошти благодійників на території школи встановлено тренажери на суму 100 тис.грн., шкільний стадіон обладнано легкоатлетичним спортивним комплексом вартістю 100 тис.грн., впродовж двох років у школі замінено старі вікна на сучасні склопакети на суму 600 тис.грн. Біля школи встановлено чудову альтанку для відпочинку та додаткові лавочки. А ще на прилеглій до школи території висаджено троянди, різноманітні дерева, кущі. На це також пішла чимала сума.

Впродовж навчального року здійснюється підвіз учнів та вчителів до школи, а також поїздки на конкурси та олімпіади в Петрове. Це фінансує Ганнівська сільська рада.

І от вже настало 1 вересня. Радісно зустрічаються друзі, вчителі. Учні, батьки, гості заходять до оновлених класних кімнат, про що подбали батьки учнів, першачки радо розглядають подарунки. Розпочався новий навчальний рік.

Ми усвідомлюємо, що сьогодення відрізняється від того, що було десятиліття тому. Змінилося багато законів і нормативних документів, нове покоління учнів буде навчатися за програмою Нової української школи. Молодь прагне жити у новому, вільному від стереотипів світі, де люди краще розумітимуть одне одного.

Побажаємо ж вчителям та учням вагомих здобутків на ниві освіти, оволодіння сучасними знаннями, а спонсорам і всім небайдужим до потреб школи людям – хороших врожаїв, успіхів, здоров’я і особистого щастя.

Ірина Іванова, голова ради Ганнівської ЗШ І – ІІІ ступенів.