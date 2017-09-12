Журналісти ТСН каналу «1 + 1» не хочуть перебувати в одній команді з Оксаною Марченко

Як повідомляють Інтернет-ресурси, журналісти ТСН виступили з публічною заявою стосовно того, що вони не хотіли б, щоб Оксана Марченко - кума Путіна, дружина олігарха Віктора Медведчука, відомого своєю агресивною антиукраїнською позицією, брала участь в телевізійному шоу «Танці з зірками». Вони засудили рішення керівництва каналу «1 + 1», яке запросило її для участі в новому сезоні цього популярного шоу.

Віктор Медведчук, якого підозрюють у тому, що він був агентом КДБ СРСР, нині неодноразово робив антиукраїнські заяви, активно підтримує агресивну політику свого кума Володимира Путіна, звинувачуючи при цьому українську владу у розв’язанні громадянської війни, якою називає антидержавний заколот сепаратистів і агресію Росії проти України. Подружжя Медведчука-Марченко жодного разу не засудило анексію Криму Росією і, звичайно ж, не можна навіть уявити, щоб вони допомагали українським воїнам.

Та, на жаль, позицію журналістів не поділяє генеральний директор каналу «1 + 1» Олександр Ткаченко, який заявив, що журналісти мають право на власну думку, але політика каналу полягає в тому, що в шоу повинні брати участь найяскравіші зірки шоу-бізнесу, а Оксана Марченко і є такою зіркою.

Анатолій РЯБОКОНЬ.