Служба 101 РАДИТЬ ТА ЗАСТЕРІГАЄ

Протягомі вересня 2018 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове, с. Луганка, с. Балахівка та в інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Також працівниками Петрівського РС були проведені виступи у трудових колективах району.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області