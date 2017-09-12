ОБЕРЕЖНО ГРИБИ!!!

Первинні ознаки отруєння грибами (нудота, блювота, біль у животі, пронос) настають через 1-4 години після споживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, а також кількості з’їдених грибів.

Перша допомога при отруєнні грибами

1. Викликати «Швидку медичну допомогу» (телефон 103).

2. Одночасно, не чекаючи її прибуття, негайно промити шлунок потерпілому: дати йому випити 5-6 склянок кип’яченої підсоленої води або блідо-рожевого розчину марганцівки, після чого викликати блювоту, натиснувши пальцями на корінь язика. Процедуру повторити кілька разів, доки промивні води стануть чистими. Після цього прийняти 4-5 пігулок активованого вугілля і обов’язково поставити клізму.

3. Прикласти до ніг та живота грілки для полегшення стану потерпілого і дати йому випити міцного чаю, кави або підсоленої води.

4. З’ясувати, хто ще вживав гриби разом з потерпілим, та провести профілактичні заходи.

5. Для встановлення причини отруєння необхідно зберегти рештки грибів.

6. Забороняється вживати будь-які ліки, а надто ж алкогольні напої та молоко – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області