У вересні 2018 року на території Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Новий Стародуб пройшла акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»
В програму дня входило:
- показові виступи рятувальників 32 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області;
- демонстрація аварійно-рятувального автомобіля;
- естафети дитячих команд;
Переможці за підсумками змагань отримали цінні подарунки, а головне - ще раз згадали правила поведінки під час різних надзвичайних ситуацій.
Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області