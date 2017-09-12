Оголошення про конкурс на посади педагогічних працівників КУ «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр»

Комунальна установа «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області оголошує конкурс на посади педагогічних працівників ( вчителя - логопеда, вчителя –дефектолога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури) комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

Форма закладу: комунальна неприбуткова (некомерційна) установа.

Засновник закладу: Петрівська районна рада Кіровоградської області.

Місцезнаходження закладу: Україна, Кіровоградська область, Петрівський район, смт Петрове, вул.Літвінова, 12а

Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі і професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного супроводження (крім вихованців за-кладів дошкільної освіти (ясел – садків) компенсуючого типу, учнів загальноосвітніх шкіл (шкіл–інтернатів).

Вимоги до претендентів:

Педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше трьох років за фахом.

Перелік документів, що має подати особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків (ідентифікаційний код);

2) письмову заяву про участь у конкурсі ( відповідно до зразка), до якої додається резюме у довільній формі;

3) копію трудової книжки;

3) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) письмову згоду на збір та обробку персональних даних ( відповідно до зразка)

За достовірність поданих документів відповідальність несе кандидат (особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються.

Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Документи подаються до комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» у період з 07 вересня 2018 року по 21 вересня 2018 року включно (до 17:00 години) особисто або через представника, повноваження якого підтверджуються в установленому законом порядку.

Місце приймання документів: смт Петрове, вул. Літвінова 12а, КУ «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр»; приміщення Петрівської ЗШ І ступеня, філії КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія»

Графік роботи:

пн.-чт.: з 8:00 годин до 17:00 годин, обідня перерва з 12:00 до 12:45 годин;

пт. – з 8:00 годин до 16:00 годин.

Номер телефону для довідок та електронна адреса: 0977164159 (Гребеневич Тамара Олександрівна), електронна адреса: t.grebinevich@ukr.net

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» розміщений на сайті відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Після складення іспитів на знання законодавчої бази з кандидатами на посаду проводиться співбесіда.

Визначення переможця здійснюється комісією за результатами іспиту та співбесіди.

Дату проведення Конкурсу буде повідомлено особисто кандидатам, які подали заяви.

Умови оплати праці: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».