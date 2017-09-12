РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ від 27 вересня 2018 року № 34 - р

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Кіровоградської області

від 27 вересня 2018 року № 34 - р

смт Петрове

Про скликання двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати двадцять сьому сесію районної ради сьомого скликання 27 вересня 2018 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.2. Про внесення змін та доповнень до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік.

2.3. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з ДЮСШ «Олімп».

2.4. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з Трудовим архівом Петрівського району.

2.5. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 147 площею 6,5743 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Ступак Світлана Василівна.

2.6. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 103 площею 5,4804 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Шарко Ганна Матвіївна.

2.7. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 152 площею 6,5821 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Кислий Микола Іванович.

2.8. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 735 площею 5,1823 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Шинкаренко Тамара Миколаївна.

2.9. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 544 площею 5,7299 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Руденко Юрій Миколайович.

2.10. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 253 площею 5,6301 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Гороховик Олександр Дмитрович.

2.11. Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Т. Сакара