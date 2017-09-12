Коли в селі є господар

Народне прислів’я «Видно пана по халявах» згадалося, як тільки ми в’їхали в Йосипівку. Узбіччя доріг обкошені, вулиці вкриті свіжим шаром гравію, в центрі села територія чисто прибрана, вулиці нещодавно відремонтовані, на них є навіть розмітка і пішохідні переходи, акуратні автобусні зупинки.

- А як же інакше? – каже сільський голова Іван Васи-льович Шульга. Потрібно, щоб село мало ошатний вигляд, щоб не потопало в грязюці і не заростало бур’янами.

Взагалі-то сільський голова небагатослівний, не сипле цифрами показників. Каже, що він, в першу чергу, господарник, звик займатися конкретикою, а не паперовою роботою. Сільська рада самодостатня, завдяки коштам, які сплачує ПрАТ «ЦГЗК» за користування землею, має непогані можливості для розвитку, які намагаються використовувати ефективно, не забуваючи і про загальнорайонні потреби. Допомагають вирішувати місцеві проблеми генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександр Поворознюк та керівництво ще одного базового господарства, яке діє на території сільської ради – «Мітвел – плюс».

Перелічуючи зроблене впродовж останнього часу, Іван Васильович згадав підсипані і частково відремонтовані дороги, впорядковане кладовище, розчищену на кількох ділянках річку Зелену, постійний нагляд за тим, щоб село не заростало бур’янами.

Крім того, відремонтували ФАП і придбали для нього меблі, електронні дитячі ваги, відремонтували клуб, придбали для нього штори і одяг сцени. ФАП забезпечений ліками, клуб – звукопідсилюючою апаратурою.

Для того, щоб молоді і всім жителям села, яких налічується близько 300 осіб, було де проводити дозвілля, в клубі є настільний теніс, більярд, тут проводяться дискотеки, масові заходи. Кілька днів тому в клубі збиралися сільчани, щоб відзначити головне державне свято. Масовий захід з концертом був цікавим, його учасники залишилися задоволеними.

Слід сказати, що як депутатський корпус сільської ради, так і жителі села відзначаються неабиякою активністю. Сільська рада свого часу доклала чимало зусиль, аби отримати дозвіл на будівництво ставка. Він перебуває у власності громади, а жителі Йосипівки за власні кошти його зарибнили коропом, товстолобиком, білим амуром, карасем. Нещодавно відбулася пробна ловля, яка була успішною. Навіть сільський голова, хоча і зізнається, що не є азартним рибалкою, сів з вудкою біля ставка і мав непоганий улов.

Варто зазначити і ще один позитивний момент: молодь села дбає про здоровий спосіб життя і фізичний розвиток. Власними силами обладнали пустуючі кімнати в приміщенні сільської ради різноманітними тренажерами, боксерським рингом, створивши таким чином самодіяльний спортивний клуб «Атлет».

Активно працює і сільська бібліотека, якою завідує Юлія Шевченко. Її книжковий фонд налічує понад 12,5 тисяч примірників, крім того, бібліотека отримує 12 назв періодичних видань – газет і журналів. Жителі Йосипівки активно користуються послугами бібліотеки, багато читають, відвідують масові заходи, які проходять в бібліотеці, а також спільні з клубом і школою, в якій бібліотекар частий гість (йосипівські діти навчаються в Козацькій школі).

Серед планів на найближче майбутнє – ремонт мосту через річку Зелену, який коштуватиме більше одного мільйона гривень. А повсякденні турботи звичайні – помічати хазяйським оком, що потрібно зробити і просто робити.

Анатолій РЯБОКОНЬ

На знімках: один з трьох дитячих майданчиків; пам’ятник воїнам – визволителям завжди впорядкований; настільний теніс – до послуг молоді; І.Шульга біля однієї з ділянок розчищеної річки; сільський ставок; ФАП відремонтований і обладнаний всім необхідним; бібліотекар Ю.Шевченко.

Фото автора.