Цими днями 93-ю річницю від дня народження відзначає учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні, ветеран війни і праці, колишній багаторічний очільник ветеранської організації с. Луганка, Василь Олексійович Плюкало.

Петрівська районна рада, районна державна адміністрація та районна організація ветеранів України від щирого серця вітають ветерана з днем народження, бажаємо Вам дорогий Василю Олексійовичу, міцного здоров’я, довголіття, спокійної, затишної старості, тепла і уваги від рідних та близьких, усіляких гараздів!

Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації; Тамара Сакара, голова районної ради; Олег Гіюк, голова районної організації ветеранів України.