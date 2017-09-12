До діяльності на засадах Нової української школи готові

Перед початком нового навчального року директор КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст-гімназія» провела щорічний звіт, щодо виконаної роботи у процесі навчання за 2017-2018 навчальний рік та результати підготовки закладу до нового навчального року.

Було розглянуто питання рівня підготовки педаго-гічного колективу до впровадження елементів програми Нової української школи і рівня знань учнів Петрівського НВО серед інших освітніх закладів району та області. Було зазначено, що заклад має потужний педагогічний колектив, який володіє потенціалом задля участі у різних фахових конкурсах. Одним з основним для педагога є конкурс «Вчитель року», у якому вже неодноразово вчителі закладу займали призові місця на обласних та Всеукраїнських етапах.Зокрема, останнім часом цю естафету переможно продовжили Олександр Оранський та Олена Швець.

За такого високого рівня підготовки вчителів, учні закладу також займають призові місця у обласних та Всеукраїнських олімпіадах з різних дисциплін. За результатами здійснення освітнього процесу в області наш район знаходиться на третьому місці рейтингової таблиці.

Також Алла Степанівна наголосила на одному з основних принципів Нової української школи- партнерстві між школою, батьками та учнями, адже тільки спільна справа приведе до високих результатів. Таким чином, якщо кожен з учасників процесу докладе зусиль для об’єднання, то учні зможуть досягти гарних результатів навчання, батьки – пишатися своїми дітьми, а педагогічний колектив – досягненнями своєї праці.

Наступним було розглянуто не менш важливе питання, матеріально- технічного забезпечення закладу задля комфортного перебування дітей під час навчального процесу. Відмічено, що за минулий рік було зроблено прекрасний спортивний та тренажерний зали, які мають високий рівень оснащеності –один з кращих не лише у районі, а й у області. Також проведено капітальний ремонт навісу перед основним входом у заклад, який за багато років просто віджив своє. Було виконано утеплення та перекриття проблемної ділянки. Цього року також було отримано кабінет біології, оснащенню якого позаздрили навіть медичні працівники районної лікарні, оскільки дослідницький центр, придбаний для даного кабінету, відкриває нові можливості у дослідженні дітьми різних біологічних процесів.

Були оснащені елементи зон відпочинку, які повинні були з’явитися задля впровадження елементів НУШ, на кожному поверсі, завдяки спонсорам Юрію Больботу, Івану Педану та Віталію Волкову, з’явилися телевізори, обладнані різноманітними сучасними можливостями роботи з інноваційними системами.

Селищний голова Світлана Тилик допомогла у придбанні лавок, депутат районної ради Олександр Поворознюк придбав спеціальні двері, які можна було виконати лише на замовлення.

А особливу увагу звернули на районний конкурс «Клас року», у якому вже два роки поспіль навчальний заклад виграє дану номінацію. Минулого року переможцем були учні старших класів під керівництвом Наталії Митько, цього року – це шостий клас, класним керівником якого є Ірина Глязнуцова.

Загалом КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання. «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія», оснащення даного закладу, на достатньо високому рівні готовий зустріти учнів у новому навчальному рокі з новими педагогічними здобутками та новим матіально-технічним забезпеченням.

Ольга Шевченко

На знімку: Алла Вєтрова звітує перед батьками.