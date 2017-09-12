Броньовики еліти

Україна відома в світі, як бідна країна з економікою, яка ледве животіє. Та іноземці, які вперше приїздять до нас, витріщають від подиву очі на безкінечні потоки дорогих автомобілів, які заполонили вулиці. Ця картинка зовсім не в’яжеться з їхніми уявленням про країну, яка бідує.

Зрозуміло, що чим вищий статус особи і чим більші її статки, тим дорожчими автомобілями вона користується. Тому нікого не дивують автомобільні «суперлайнери» найвищого керівництва держави. От і Державне управління справами оголосило про намір придбати для президента Порошенка два броньовані «Мерседеси» вартістю по 21 мільйону кожний.

А на яких автомобілях їздять лідери інших країн?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має Maybach вартістю близько $570000. Канцлер Німеччини Ангела Меркель користується Audi A8 L Securiti за $290000. Французький президент Еммануель Макрон їздить на Citroen DS7 Crossback, який коштує приблизно $60000. Володимир Путін пересувається на броньованому Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, який коштує від 542000 до 1,61 мільйона доларів (і це чомусь не шокує російських «ватників», які аж захлинаються в екстазі «побєдобєсія», все ще святкуючи взяття Рейхстагу і обіцяючи це повторити). Втім, «цар всея Русі» нібито висловив бажання також пересісти на вітчизняний лімузин, створений в рамках проекту «Кортеж». Цей автомобіль має коштувати від 120 тисяч доларів. Але поки що російських автомобілів в кортежі Путіна не видно, хоча планувалося, що він вже в поточному році буде на ньому їздити.

За матеріалами Інтернет-ресурсів підготував Анатолій РЯБОКОНЬ