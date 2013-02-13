Шановні керівники сільськогосподарських підприємств!

Головне управління Держпродспоживслужби в Кірово-градській області повідомляє, що в Державній установі «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» розпочав роботу відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, який проводить аналізування насіння сільськогосподарських культур.

Вартість лабораторних досліджень затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 13.02.2013 р. № 96 (зі змінами) «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби» і становить:

- Визначення частоти і відходу зразка насіння – 34,82 грн.;

- Визначення маси 1000 насінин – 30,56 грн.;

- Визначення схожості, енергії проростання насіння – 35,70 грн.;

- Визначення вологості зразка насіння – 32,92 грн.

Лабораторному випробуванню підлягають насіння зернових, зернобобових, олійних, технічних культур, злакових і бобових трав, насіння коріандру, картоплі, соняшнику, овочевих і баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур, насіння однорічних, дворічних та багаторічних квітково-декоративних культур.

Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати:

- заявку встановленого зразка (можна знайти на сайті http://fitolab.kr.ua);

- зразок (пробу) насіння;

- документ, що підтверджує оплату наданих послуг.

Після чого укладається договір про надання послуг по визначенню посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу.

Відділ пройшов атестацію та отримав Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей.

За результатами лабораторних досліджень, замовнику видаються протоколи випробувань на посівні якості насіння.

Відділ знаходиться за адресою:

25019, м.Кропивницький, вул.Художника Ярошенка,1

тел. (0522) 27 07 25

електронна адреса: lab@fito.gov.ua

Контактна особа – начальник відділу Дмітрієва Олена Євгеніївна, тел. 050 613 96 85.