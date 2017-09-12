Всеукраїнська благодійна акція «Милосердя»

Упродовж вересня - листопада 2018 року в рамках відзначення Дня людини похилого віку( 1 жовтня), Дня боротьби з бідністю (17 жовтня) та Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями (3 грудня) територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району, за підтримки органів влади, проводить Всеукраїнську благодійну акцію «Милосердя».

Шановні керівники підприємств усіх форм власності!

Шановні благодійники! Мешканці Петрівщини!

Якщо Ваші серця відкрити для співчуття ближньому, якщо Ви можете віддати частину тепла і любові знедоленим, якщо Ви зробите хоч незначний внесок у скарбничку добрих справ - то милосердя на нашій землі стане більше.

Тож просимо Вас не залишатися байдужими до долі цих людей та прийняти активну участь у проведенні Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» в нашому районі.

Кошти приймаються на рахунок:

р/р 31551301125065

Код 22222801

МФО 823016

Банк: ГУДКСУ в Кіровоградській області

Одержувач: Територіальний центр СО(НСП) Петрівського району

Призначення платежу: Благодійні внески для надання допомоги одиноким

Натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, можна надати через територіальний центр або особисто, в такому разі ми готові надати Вам координати малозабезпечених громадян, які проживають на території нашого району, або доправити до них виділену Вами допомогу.

Наші контактні телефони: 9-64-32, 068 533 08 39

Всі зібрані в ході акції благодійні внески та продукти харчування будуть підконтрольні громадськості та надійдуть тим, хто дійсно потребує допомоги.

Допоможемо разом тому, кого обійшла доля, повернемо їм віру в добро!

З повагою директор територіального центру Інна Лук’янова