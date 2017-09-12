Через газету «Трудова Слава» хочемо подякувати генеральному директору агрофірми «П’ятихатська» Олександру Поворознюку. Бабуся – за безкоштовну газету, а я – за безкоштовний цирк, який приїжджав у наше село.

В подяку йому я написав ось такого вірша.

Наше село

Над нами небо синє - синє,

Поля доглянуті дбайливо,

Молочна ферма край села,

А в центрі – стадіон зелений.

Гральний майданчик для дітей:

Якщо втомився, то сідай,

Біля фонтану спочивай.

Є й біля школи стадіон

І спортплощадка для дітей.

Все збудували до ладу

Селянські руки мозолисті,

Щоб було гарно, як у місті.

Все в нас збудовано добротно,

Не як з плеча – лиш «стук та грюк»,

бо править цим селом дбайливий

директор наш Поворознюк!

Шанує працю він селян,

Відпочивать їх у Єгипет посилає.

Свято врожаю кожен рік

Він з трударями зустрічає,

А ще як пісню заспіває –

Луна аж котиться селом.

І в школі всім допомагає,

Бо й сам школярика він має.

І дитсадок не забуває:

Звертаються – допомагає.

Усе село у цирк ходило,

І ні копійки не платили –

Цирк оплатив Поворознюк.

Низький уклін і його мамі,

Що сина ось такого має:

Він в агрофірмі – генеральний.

Він по футболу – президент!

І депутат він у районі,

І гасло в нього не просте:

«Живу з людьми і для людей!».

Учень Володимирівської ЗОШ І-ІІ ст..Антон Коваленков (4 кл.)