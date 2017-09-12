Через газету «Трудова Слава» хочемо подякувати генеральному директору агрофірми «П’ятихатська» Олександру Поворознюку. Бабуся – за безкоштовну газету, а я – за безкоштовний цирк, який приїжджав у наше село.
В подяку йому я написав ось такого вірша.
Наше село
Над нами небо синє - синє,
Поля доглянуті дбайливо,
Молочна ферма край села,
А в центрі – стадіон зелений.
Гральний майданчик для дітей:
Якщо втомився, то сідай,
Біля фонтану спочивай.
Є й біля школи стадіон
І спортплощадка для дітей.
Все збудували до ладу
Селянські руки мозолисті,
Щоб було гарно, як у місті.
Все в нас збудовано добротно,
Не як з плеча – лиш «стук та грюк»,
бо править цим селом дбайливий
директор наш Поворознюк!
Шанує працю він селян,
Відпочивать їх у Єгипет посилає.
Свято врожаю кожен рік
Він з трударями зустрічає,
А ще як пісню заспіває –
Луна аж котиться селом.
І в школі всім допомагає,
Бо й сам школярика він має.
І дитсадок не забуває:
Звертаються – допомагає.
Усе село у цирк ходило,
І ні копійки не платили –
Цирк оплатив Поворознюк.
Низький уклін і його мамі,
Що сина ось такого має:
Він в агрофірмі – генеральний.
Він по футболу – президент!
І депутат він у районі,
І гасло в нього не просте:
«Живу з людьми і для людей!».
Учень Володимирівської ЗОШ І-ІІ ст..Антон Коваленков (4 кл.)