У Петрівському районі випадково знайшли цінний прадавній артефакт

На несподівану знахідку натрапили криворізькі ентузіасти під час реконструкції купелі, що в селі Іскрівка Петрівського району. Там, біля цілющого джерела святого Миколая Іскрівського, розкопали археологічну знахідку – кам’яну плиту часів аріїв, яку відносять до третього тисячоліття до нашої ери. Знахідку тепер вивчатимуть кіровоградські науковці, повідомив криворізький телеканал «Рудана».

Цілюще джерело Миколая Іскрівського добре відоме далеко за межами області. У будь-яку пору за будь-якої погоди там завжди людяно. Настоятель храму Миколай Іскрівський прийняв мученицьку смерть 1919 року. Про отця Миколая знали, що він мав дар передбачення і зцілював людей від тяжких хвороб. Кажуть, освячене ним джерело зцілює. Саме тому до Іскрівки паломники їдуть звідусіль, аби відчути благодатну силу води.

Кожен, хто омився нею, стверджує, що відчуває неймовірний приплив сил і енергії.

Та нещодавно під час реконструкції купелі, яку запланували криворізькі АТОвці, біля джерела знайшли величезну кам’яну плиту. На думку археологів Олександра Мельника та Ірини Стеблини, цей камінь, вагою півтори тонни, є однією зі стародавніх монументальних скульптур першої половини третього тисячоліття до нашої ери. Вважається, його встановили ще давні арії і стела є або зображенням їхнього бога, або родоначальника. Цю думку підтверджує наявність інших кам’яних брил меншої величини, які лежать поряд із плитою.

Науковці схильні до думки, що виникнення святилища і цілющого джерела на одному місці є збігом, але віряни дають цьому інше пояснення – ця земля благословенна Богом.

Любов Попович