Мешканці вулиці Дружби (номери домоволодінь з 1 по 78), провулків Парковий, Молодіжний і Весняний висловлюють вдячність селищному голові Світлані Олександрівні Тилик за те,що після 25 років темряви на нашій вулиці та провулках ми, нарешті, побачили світло вночі. Приємно відчувати турботу про нас, простих людей, і усвідомлювати,що в селищі Петровому є справжній господар, керівник, який бачить всі проблеми та їх вирішує. Бажаємо Світлані Олександрівні подальших успіхів у роботі на благо Петрівської селищної громади, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, вдячності і поваги від односельців.

Також хочемо виразити подяку спеціалістам ПП «Атріумтех» Віталію Стуканцеву та Сергію Неклесі за якісну і в короткі строки проведену роботу по монтажу ліхтарів вуличного освітлення, завдяки чому життя з настанням сутінків на нашій вулиці та провулках не зупиняється.

З повагою І. Рантова, Л.Боробова, Л.Смолова, О.Гусєва, З. Гречка, Л. Тушна