Щиро всім вдячна за дружбу!

Випуск: № 37 (10054) Четвер, 6 вересня 2018 року

Напутнє

Як мені їлось, як пилось,
Чи чарівне зілля знала,
Що так довго довелось
Підкоряти п”єдестали.

І німий Душі роман
До малої Батьківщини –
Хай розвіює туман
Мою любов до Петрівщини.

Дух здоров”я і тепла
Я дарувати людям рада,
І вода Інгульця текла,
Як заспокійлива відрада.

Довгожительства секрет
Крізь яку я бачу призму –
То від груп здоров”я злет,
Від занять по атлетизму.

Будьте здорові і щасливі,
Добрі і не вередливі
Заглядайте в майбуття
До кінця свого життя!

Вітаю усіх з наступаючим Днем фізичної культури і спорту.

З великою повагою, любов'ю і вірою в найкраще майбутнє завжди ваша В. Г.Смєлова, заслужений тренер України.
Харків - Петрове.

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