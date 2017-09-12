Щиро всім вдячна за дружбу!

Напутнє

Як мені їлось, як пилось,

Чи чарівне зілля знала,

Що так довго довелось

Підкоряти п”єдестали.

І німий Душі роман

До малої Батьківщини –

Хай розвіює туман

Мою любов до Петрівщини.

Дух здоров”я і тепла

Я дарувати людям рада,

І вода Інгульця текла,

Як заспокійлива відрада.

Довгожительства секрет

Крізь яку я бачу призму –

То від груп здоров”я злет,

Від занять по атлетизму.

Будьте здорові і щасливі,

Добрі і не вередливі

Заглядайте в майбуття

До кінця свого життя!

Вітаю усіх з наступаючим Днем фізичної культури і спорту.

З великою повагою, любов'ю і вірою в найкраще майбутнє завжди ваша В. Г.Смєлова, заслужений тренер України.

Харків - Петрове.