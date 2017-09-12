Щиро всім вдячна за дружбу!

Напутнє
Як мені їлось, як пилось,
Чи чарівне зілля знала,
Що так довго довелось
Підкоряти п”єдестали.
І німий Душі роман
До малої Батьківщини –
Хай розвіює туман
Мою любов до Петрівщини.
Дух здоров”я і тепла
Я дарувати людям рада,
І вода Інгульця текла,
Як заспокійлива відрада.
Довгожительства секрет
Крізь яку я бачу призму –
То від груп здоров”я злет,
Від занять по атлетизму.
Будьте здорові і щасливі,
Добрі і не вередливі
Заглядайте в майбуття
До кінця свого життя!
Вітаю усіх з наступаючим Днем фізичної культури і спорту.
З великою повагою, любов'ю і вірою в найкраще майбутнє завжди ваша В. Г.Смєлова, заслужений тренер України.
Харків - Петрове.