Економіка області в цифрах

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні–липні 2018 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–липні 2018р. становив 13 млн.т, що на 9,8% більше обсягу січня–липня 2017р. У загальному обсязі перевезень вантажів на автомобільний транспорт припало 68,7%, на залізничний – 31,3%. Вантажооборот у січні–липні 2018р. порівняно з січнем-липнем 2017р. зменшився на 2,9% і становив 15 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–липні 2018р. скористалися 39,8 млн. пасажирів, що на 12,2% більше обсягу січня–липня 2017р., з них 70% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 26,6% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту збільшився на 4,6% і становив 1563,7 млн.пас.км.

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–липні 2018 року

Сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–липні поточного року реалізовано тварин сільськогосподарських (у живій масі) 11,3 тис.т, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–липні 2017р., насіння ріпаку й кользи – 62,5 тис.т (в 1,5 раза), бобів сої – 42,2 тис.т (на 26,4%), пшениці – 323,8 тис.т (на 9,2%), молока – 31,6 тис.т (на 7,8%). Водночас кукурудзи на зерно реалізовано 435,5 тис.т (на 8,3% менше), ячменю – 59 тис.т (на 16,9%), насіння соняшнику – 251,1 тис.т (на 15,9%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. зросли на 9,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,6%, тваринництва – на 22,9%.

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у І півріччі 2018 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у І півріччі п.р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшився на 9,2% і становив 55,5 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 20,4% та становив 48,7 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 23% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, деревини і виробів з деревини.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Експорт товарів Кіровоградської області у І півріччі 2018 року

Обсяг експорту товарів з області у І півріччі 2018 року становив 241,1 млн.дол. США та порівняно з І півріччям 2017р. збільшився на 13,9%.

Експорт товарів з області здійснювався до 105 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Білорусі, Іспанії, Туреччини, Італії.

Частка області в експорті товарів України у І півріччі 2018р. становила 1%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

Головне управління статистики у Кіровоградській області