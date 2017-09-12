Цінуй нашу незалежність!

День Незалежності для українців - дуже вагоме свято, тим більше, що зараз продовжується збройна боротьба за фактичну незалежність нашої Батьківщини. Кожна свідома людина розуміє, що надто дорого вона нам дістається, щоб знецінити її. Святкування знаменної дати проходило по всій Україні. Для мешканців нашого селища масштабне свято організували районна державна адміністрація, районна рада та Петрівська селищна рада. Про те, як святкування проходило в Петровому, ми розповіли в попередньому номері, втім там акцент було зроблено на ранковій частині урочистостей. Сьогодні ж зосередимося на вечірній.

Почалася концертна програма виступом голови рай-держадміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари. Замість привітань спочатку пролунали слова вдячності всім тим, хто зараз боронить незалежність нашої Батьківщини, їхнім сім’ям і петрівчанам, котрі працюють задля розвитку свого селища, розбудови України. Потім вони привітали усіх присутніх із Днем Незалежності та з Днем Державного Прапора України. Побажали кожному українцю благополуччя, удачі, добра та мирного неба.

Наступною слово для привітання отримала селищний голова Світлана Тилик, котра не лише усно привітала петрівчан, а й виокремила тих, завдяки чиєму вкладові, на перший погляд, непомітному, наша Петрівщина розцвітає. Першими отримали свої нагороди працівники по благоустрою території, Світлана Тилик жартома зазначила, що якщо вони не вийдуть завтра на роботу, то ми всі одразу з прикрістю помітимо, як зміниться наше селище. Наступними були нагороджені: Юрій Деркач, Юрій Граданович, Іван Данілік, Раїса Демчик, Олександр Кротенко, Світлана Скуба, Андрій Ткач, Дмитро Хоменко, Володимир Малюта, Юрій Побігушко, Анатолій Качкан і Дар’я Семенко. Окремо варто виділити Віру Смєлову – заслуженого тренера Радянського Союзу та України, котра виховала олімпійських чемпіонів і прославила наше селище. Подякувати своїй наставниці прийшли вже нинішні її учениці, які, незважаючи на свій поважний вік, саме завдяки їй стали прихильницями фізичної культури та здорового способу життя. Це було таке щастя і, водночас, смуток, на устах — посмішки, а на очах — сльози.

А далі розпочалася концертна програма. Талановиті петрівчани порадували односельців красою своїх голосів і неймовірною емоційною віддачею. Чудові, дзвінкі голоси розливалися усюди та перепліталися з гучними оплесками. Особливо приємно було слухати україномовні музичні композиції, тому хочеться висловити подяку тим виконавцям, які у цей день співали рідною мовою. Не можна було не помітити глядачів, одягнених у вишиванки, особливо гріли душу сім’ї, де тато, мама й маленька дитинка - усі були у національному вбранні. Дивлячись на таких людей, віриться, що традиції та дух нашого народу невмирущі.

На особливу увагу заслуговують ведучі, без них, однозначно, це свято не було б таким веселим. Запальні й енергійні – Дмитро Суліма та Сергій Чорнопольський. Завжди у них знаходилися влучні, дотепні жарти, котрі викликали гучний сміх. Родзинкою цьогорічного свята стали цікаві факти про особливості мешканців кожного регіону України, а з такою емоційною подачею ведучих кожен факт перетворювався у захоплюючу розповідь, що викликала цікавість і масу позитиву в глядачів.

Атмосфера свята була теплою, щирою, сповненою радістю та гордістю за нашу Україну.

Уже традиційно перед початком концерту кожен бажаючий міг скористатися можливістю виграти приз, узявши участь у розіграші безкоштовної лотереї, спонсором якої стала Петрівська селищна рада, цього року вона проходила у три етапи. Цінні подарунки порадували петрівчан: блендери, фени, сковорідки та багато інших корисних у побуті речей. Переможці були приємно здивовані і, звичайно, щасливі.

Також була фотозона, де можна було зробити фото на згадку, а для малечі до самої ночі працювали атракціони.

Вечір завершився святковою дискотекою з DJ - РJ- підтримкою та спецефектами.

Свято триває тільки один день, але хочеться побажати всім українцям, щоб вони пам’ятали слова О.Довженка: «Незалежність виборена і виплакана роками. Цінуй».

Оксана Ліщенюк

На знімках: Віра Смєлова отримує нагороду від селищного голови; С. Тилик і бригада з благоустрою; переможці лотереї; Катерину Галуган нагороджують керівники району; Катерина Мовчан у концертній програмі; майстер-клас з карате від учнів школи.