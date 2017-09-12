«Нехай навчання буде легким і приємним!»

КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-гімназія» зустріло теплими оплесками своїх новобранців, маленьких п’ятикласників, які під супровід уже досвідчених випускників ступали на поріг нової школи. Ця неповторна мить, коли лише один дзвінок відділяє тебе від початкової школи, де ще вчора тебе забирала додому мама, а сьогодні ти поповнюєш ряди вже дорослих школярів, ступаючи на поріг самостійності і самодостатності.

Проводячи експериментальну скорочену святкову лінійку в травні, ніхто і не очікував, що так лаконічно і швидко можна привітати усіх з початком такого складного процесу, як навчання. А вже сьогодні виявляється, що 15-ти хвилин достатньо, аби вмістити в собі теплі слова для кожного учасника цього кропіткого та осмисленого процесу: батьків, учнів та, особливо, вчителів. На святі був присутній голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, який і виконав цю досить важливу місію: дав напутнє тепле слово, щоб процес навчання для кожного став легким і приємним. Підтримала голову і очільниця закладу Алла Вєтрова, побажавши своїм колегам і учням наснаги у навчанні, запалу та невід’ємної складової – бажання вчитися. До привітань також приєдналася селищний голова Світлана Тилик, котра наголосила, що підтримка закладові від селищної ради, обов’язково буде, тільки-но б діти хотіли навчатися.

Ученицями Анастасією Следь та Іриною Хаджімовою було перегорнуто сторінку календаря нового навчального року, це знаменувало початок нової навчальної осені. І дало знак, що пора лунати дзвонику і гукати у класи усіх шкільних друзів, які за літо гарно відпочили,набралися сил, тож готові йти до нових звершень і перемог. Право дати Перший дзвоник надали учениці 5-го класу Ангеліні Литовченко та випускниці Анні Каплун, які з гордістю виконали цю почесну місію.

І ось нескінченим потоком діти бігли до своїх класних кімнат, щоб привітати свої улюблених вчителів, поділитися враженнями про літо зі своїми друзями та розпочати навчальний процес з першого уроку.

Нам вдалося потрапити на перший урок 10-Б класу, де за ініціативи креативного класного керівника Наталії Митько було організовано інтерактивну гру « Чия взяла». Гра базувалася на командності і зібраності. Команди дівчат і хлопців змагалися між собою у різних інтелектуальних та розважальних конкурсах. Дещо неочікуваною стала для самого голови райдержадміністрації Сергія Завалія пропозиція стати капітаном команди хлопців. Але ми ще раз переконалися, що він уміє вдало організувати роботу, адже вів до перемоги команду хлопців у цьому незвичному для себе амплуа.

І це лише один епізод, один клас…А як же це масштабно! Тисячі учнів усієї країни вже зайняли свої місця за партами. Хтось з невичерпною жагою, а хтось, можливо, і не з надто палким горінням почали навчальний процес, вчителі взялися за крейду, учні - за книжки, і знову опинилися на шляху до пізнання і осмислення такого великого та ще незвіданого світу.

Ольга Шевченко

На знімках: очільниця закладу Алла Вєтрова з привітаннями; п”ятикласниця Оля Оксюта вітає голову селищної ради Світлану Тилик; ієрей Михайло Царук освячує учнів перед навчальним роком; ученицями Анастасією Следь та Іриною Хаджімовою було перегорнуто сторінку календаря нового навчального року; Сергій Завалій та хлопці 10-Б класу у інтерактивній грі «Чия взяла»; право здійснити Перший дзвоник надали учениці 5-го класу Ангеліні Литовченко та випускниці Анні Каплун;