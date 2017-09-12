Забезпечення високоякісної освіти - пріоритетне завдання сьогодення

(із серпневої конференції освітян Петрівщини)

Реформування всіх сфер життя місцевих громад обрала Україна задля перших кроків у своєму розвитку, що диктують європейські стандарти, на шляху досягнення яких порівняно нещодавно опинилася наша держава. І одним із найбільших секторів надання публічних послуг, яким користується населення, є освіта.

Як зазначав відомий педагог Василь Сухомлинський, сторіччя від дня народження якого відзначатиметься цього року: «Школа- не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи — виховання здібностей». Тобто сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості.

Якщо минулого року освітянська нива України мала лише теоретичні відгуки про впровадження можливостей розвитку Нової української школи, то цьогоріч розпочнеться практична реалізація цієї концепції.

Відповідно до нового стандарту якісної освіти нашої країни з 1 вересня 2018 року усі першокласники будуть навчатися за новим принципом. Інший зміст освіти, нова методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Концепція «Нової української школи» розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочалися. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі – ухвалення нового закону «Про загальносередню освіту», в якому буде більш детально розкрито зміни в освіті.

Забезпечення високоякісної освіти у районі на всіх її етапах і рівнях розглядалося і розглядається як пріоритетне завдання сьогодення. За активної підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування, батьківської громадськості в минулому навчальному році відділом освіти, навчальними закладами та установами освіти району вживалися заходи задля покращення умов і якості навчання юних мешканців нашої громади. Зокрема, крім організації роботи з обдарованими дітьми, професійного розвитку педагогічних кадрів та матеріально-технічного забезпечення бази закладів освіти району, успішно реалізовано Комплексну програму розвитку освіти району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки, у 2018 році розроблено нову Програму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти району на 2018-2021 роки, реалізація якої дала старт для розвитку освіти на наступні чотири роки.

Серпнева конференція педагогічних працівників 2018 року, як і у попередні роки, ставила на меті з’ясувати можливість реалізації нових принципів роботи освітянської галузі та виявити рівень результативності вже впроваджених, на основі чого зробити висновки щодо прогресивного зростання рівня освіти району, аналіз забезпечення школярів Петрівщини високим рівнем освітнього та матеріально-технічного забезпечення, а також відстежити стан підготовки вчителів до запровадження програми НУШ (Нової української школи).

Першим етапом конференції було висвітлення працівниками освіти основних питань, які перед новим навчальним роком турбують і страшать не лише батьків, а часом і самих педагогів.

Вихователь-методист Петрівського закладу дошкільної освіти №1 «Рудана» Юлія Стець порушила питання рівня дошкільної освіти на сучасному етапі. У своєму виступі вона зазначила: « Авторитарна педагогіка, «шкільна модель навчання», перенавантаження дітей інформацією, надання пріоритетів навчанню перед вихованням і розвитком…Чи не гальмує усе це процес оновлення? Сьогодні суспільство чекає творчого, компетентного, здатного до іннова-ційної діяльності педагога. Сьогодні, вже вкотре, дошкілля опинилося в переломному періоді свого розвитку, відбувається переосмислення концепції розвитку системи дошкільної освіти. Гостро постає питання дотримання принципу наступності й перспективності між двома ланками – дошкільною і початковою – в умовах впровадження завдань «Нової Української школи»». Розкриваючи усі основні моменти свого виступу, Юлія Вікторівна опиралася на основне: «Все починається з дошкілля», яке закладає фундамент нашого з вами майбутнього.

Учитель початкових класів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Світлана Баканьова розкрила очікування та перспективи, переваги та проблеми Нової української школи. Основою виступу було розкриття тих хвилюючих питань, які задають батьки і вчителі:

- Що конкретно зміниться?

- Чи не «розслабляться» діти за нових концепцій навчання?

- Чи точно це допоможе дітям?

- Чи очікувати на нові підручники?

- Чи готові вчителі?

- Які предмети вивчатимуть першокласники?

Відповіді на ці питання загалом позитивні, але за однієї умови: якщо дотримуватися основного принципу НУШ – партнерства між батьками та школою. За таких умов спільними зусиллями довгоочікувана реформа освіти дасть свій результат.

Завідувач Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів, філії Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Вікторія Біла у своїй презентації щодо питання Соціального проекту як елементу розвитку освітнього середовища закладу, зазначила, що для того, аби змінити оточуюче середовище та модернізувати шкільне подвір’я, і щоб школа стала не лише місцем перебування, а й дійсно «храмом» знань, освітянська спільнота повинна звертатися до соціальних проектів, як, наприклад, «Шкільний двір- візитна картка школи» у рамках програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа», бо лише разом ми можемо створити умови щодо комфортного перебування наших дітей у шкільній пенатах.

Досить незвичним і новим для українців явищем стає можливість познайомитися з новим напрямком педагогічного оновлення, який розкрила у своїй доповіді Тамара Гребеневич, практичний психолог Балахівської ЗШ І-ІІ ст., філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.: «Організація інклюзивно-освітнього простору району». Як зауважував Василь Сухомлинський, «Колектив може стати виховним середовищем тільки в тому разі, коли він створюється під час спілкування і спільної діяльності, яка дає кожному радість та насолоду…». Тож, як визначила Тамара Олександрівна: «Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. Тому рішенням Петрівської районної ради в Петровому було створено комунальну установу «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти».

Останнім і заключним став виступ Наталії Дементьєвої, заступника директора ЦДЮТ, щодо забезпечення розвитку творчого потенціалу учнівської молоді – одного із завдань позашкільної освіти, в якому доповідачка повноцінно висвітлила роботу не тільки прекрасних педагогів, які розкривають таланти юних обдарувань району, а й досягнення позашкільників у своїх творчих лабораторіях, зазначивши, що «Петрівський Центр дитячої та юнацької творчості – це справжній дім радості й добра!»

Підведення підсумків офіційної частини серпневої конференції та аналіз процедури впровадження принципів Нової української школи у Петрівському районі зробив директор комунальної установи “Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти” Петрівської районної ради Григорій Москалець, який схематично вказав на помилки та недоліки, злети та досягнення освіти у районі.

Наступним етапом серпневої конференції освітян стало нагородження кращих педагогічних працівників за підсумками минулого навчального року.

Зокрема, грамотою Петрівської районної ради та райдержадміністрації були нагородженіі: Олена Козловська (директор Луганської ЗОШ І-ІІІ ст), Людмила Мовчан (методист районного методичного кабінету КУ «Петрівський РЦОЗО»), Тетяна Добровольська (керівник гуртка Петрівського ЦДЮТ).

Наступною, не менш важливою нагородою стало присвоєння звання «Вчитель-авторитет» Ірині Ляхович (вчителю географії Володимирівської ЗОШ І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Найкращим вчителем у номінації «Золотий фонд педагогічної Петрівщини» було визнано Аллу Москаленко (вчителя початкових класів Петрівської ЗОШ І ст., філії КЗ «Петрівське НВО, ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»).

Відділом освіти райдержадміністрації було нагороджено Галину Лисиціну (вчителя музики Луганської ЗОШ І-ІІІ ст.); Світлану Нестеренко (вихователя Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»).

За вагомий внесок у розвиток системи науково-методичної роботи району, високий професіоналізм, ініціативу, творчість, високу результативність роботи грамотою відділу освіти Петрівської райдержадміністрації були нагороджені такі педагоги району: Ольга Позивай (Чечеліївська ЗОШ І-ІІІ ст.); Тетяна Погорєла та Олена Кращенко (Володимирівська ЗОШ І-ІІ ст.);; Сергій Сайко (Червонокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст.); Людмила Чорна (Петрівське НВО).

Грамотою відділу освіти райдержадміністрації «За дієву співпрацю з методичним кабінетом, підготовку та проведення методичних заходів» були відзначені такі освітяни: Олена Швець та Ольга Литовченко (Петрівське НВО); Тетяна Капінус та Руслана Пустовойтенко (Новостародубська ЗОШ І-ІІІ ст.); Тетяна Огир (Петрівська ЗОШ І ст., філія КЗ «Петрівське НВО»); Неля Бондарєва (Іскрівська ЗОШ І-ІІІст.); Оксана Осипова (Червонокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Дипломами нагороджено та присвоєно статус «Кращий загальноосвітній заклад району» та «Кращий дошкільний навчальний заклад району» таким педагогічним осередкам, як: КЗ «Петрівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія» (та його очільника Аллу Вєтрову); Новостародуську ЗОШ І-ІІІ ст. (та директора Ларису Бурлак); Петрівський ДНЗ «Колосок» (та завідувача Ларису Харлан).

І наостанок грамотою районного комітету профспілки працівників освіти і науки нагороджується голова профспілки Балахівської ЗОШ І-ІІ ст.,філії Новостародубської ЗОШ І-ІІІ ст. Леся Чудна.

Чарівним доповненням до професійного спілкування працівників освітнської сфери району, стали концертні виступи аматорів художньої самодіяльності Петрівського краю та працівників районного Будинку культури.

Ольга Шевченко

На знімках: спільне фото учасників конференції; Тетяна Панета та Тамара Сакара вітають освітян з початком навчального року; ансамбль «Барви дитинства» розпочинає серпневу конференцію освітян Петрівщини запальною піснею; найкращі педагоги, які нагороджені почесними грамотами; працівники та аматори Петрівського районного Будинку культури; слово має Григорій Москалець; учасники конференції; молоді вчителі Любов Мовчан та Вікторія Миколенко з наставниками; Юлія Шевченко з піснею-привітанням.