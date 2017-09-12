Осіння пора відкрила двері до храму знань

«Роки дитинства – це, насамперед, виховання серця», — сказав колись відомий педагог Василь Сухомлинський. Як би не змінювався світ, та все одно на неосяжній освітянській ниві України значимим символом залишається перший день осені, який знаменує початок нового навчального року. Звісно, для більшості учнів — це звичайний процес. Та особливим це свято є для тих, хто чує цей дзвоник вперше і востаннє. Налякані пташенята біжать до своєї класної матусі, яка поведе їх у вирій шкільного дитинства, а вже окрилені «орлики» слухають лункий «Перший дзвоник» останній раз.

Так швидко промайнуло літечко, і уже знову біля школи чути дзвінкі дитячі голоси. Перше вересня – свято, що сигналізує про початок нового навчального року. Маленькі учні з великими букетами квітів, привітні вчителі та усміхнені батьки зібралися на подвір’ї Петрівського НВО «Загально- освітня школа І-ІІІ ст. – гімназія».

Усі з нетерпінням чекають початку, а особливо найменші учасники свята, бо цей Перший дзвоник є, дійсно, першим у житті. Вони ще так невпевнено ідуть стежинкою до школи, оченята сяють щастям і тривогою водночас. Першокласники вже познайомилися зі своєю першою вчителькою, котра поведе їх у нове, невідоме життя, де за найкращу подругу стане книжка, а найпотрібнішими речами – зошит і ручка. На свято до школярів завітали почесні гості – голова райдержадміністрації Сергій Завалій, селищний голова Світлана Тилик і директор КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець. Сергій Завалій звернувся зі словами привітань до учнів, вчителів і батьків, побажав усім вдалого навчального року, хороших оцінок і гармонійного освітнього процесу. Разом із Григорієм Москальцем вони подарували усім учням перших класів смарт-годинники, тож тепер першачки стали сучасними та стильними. Приєдналась до побажань Світлана Тилик і вручила директору два сертифікати на 40 і 50 тисяч гривень для покращення умов навчання у школі. Порадував усіх присутніх виступ найменших школярів. Вони розповідали віршики своїми тонесенькими голосочками, у яких відчувалися радість і хвилювання. І ось продзвенів перший дзвінок. Урочиста частина завершилась, і учні разом із вчителями пішли до класних кімнат, де на них чекав перший урок. Варто зазначити, що цей навчальний рік буде цікавим як для учнів, так і для вчителів, бо нова українська школа ставить перед учасниками навчального процесу свої вимоги. Яким буде цей навчальний рік – ніхто не знає, тож побажаймо учням прагнення до знань, учителям – достукатись до кожного, батькам – стати опорою дітям. Нехай цей навчальний рік у новій українській школі буде хорошим стартом для наступних позитивних нововведень.

Оксана Ліщенюк

На знімках: Ірина Калінчук та Анастасія Брехунцова в образах чарівних мімів; Людмила Каплун веде своїх першачків у незвідану даль навчання; Олександр Лівак приймає дарунок для закладу від селищного Голови Світлани Тилик; першачки в очікуванні початку свята; лунає Перший дзвоник у руках першокласників.