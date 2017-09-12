Конструктивно і по-діловому

Із сесії районної ради

Пленарне засідання чергової, двадцять шостої сесії Петрівської районної ради сьомого скликання розпочалося з ознайомлення депутатів та запрошених осіб з кадровими змінами, які відбулися в районі у міжсесійний період. Зокрема, голова районної ради Тамара Сакара представила колегам новопризначеного начальника Петрівського відділення Олександрійської місцевої прокуратури Андрія Валентиновича Зажурила та директора комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Тамару Олександрівну Гребеневич.

Якраз один з щойно представлених, а саме Андрій Зажурило, й став доповідачем з розгляду першого питання порядку денного, інформуючи про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району за І півріччя 2018 року. Фактично, Андрій Валентинович лише тільки входить в курс справ по вивченню криміногенної обстановки в районі та можливих варіантів її врегулювання, тож депутати жодних питань авторові звіту не задавали. Однак, схоже, що новопризначеному начальникові буде до чого прикласти руки, адже, за інформацією самого А.Зажурила, за перше півріччя поточного року до прокуратури надійшло понад 1700 заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій на території району, що майже на 17% перевищує показники аналогічного періоду минулого 2017 року.

Традиційно, доповнював інформацію колеги по правоохоронній діяльності начальник Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Олександр Лисенко. Характеризуючи діяльність підзвітної служби за вказаний період та аналізуючи усі здобутки і недоліки в роботі, Олександр Олександрович, зокрема, зазначив, що професіоналізм нової української поліції, попри критичні оцінки, нехай подекуди й справедливі, усе ж поступово зростає.

Зокрема, суттєво підвищилися показники розкриття злочинів: якщо у відповідному періоді минулого року відсоток усіх розкритих злочинів заледве перевищував 44%, то цього року він зріс уже до понад 50%. Звісно, це також ще недостатньо, однак сама по собі тенденція вже є обнадійливою. Найбільшою часткою в структурі скоюваних злочинів залишаються крадіжки, хоч загалом їх показник знизився на чверть. Викрадають, на жаль, усе – починаючи від домашньої птиці чи іншої живності, і закінчуючи складною електронною технікою, інструментами, запчастинами тощо. Певне, цікаво відстежити і географію скоюваних злочинів. Скажімо, якщо по територіях Іванівської, Водянської та Малинівської сільських рад випадків злочинності за звітній період взагалі не було зареєстровано, то, на жаль, сумне «лідерство» тут утримують Богданівська, Іскрівська, Ганнівська та Луганська сільські ради.

До речі, одним з важелів підвищення ефективності роботи правоохоронних служб керівник районної поліції вбачає подальший розвиток та удосконалення їх матеріальної бази, а відтак озвучив перелік очікуваних змін і доповнень до районної комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 2016 – 2018 роки, зокрема в частині придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, інших, необхідних для ефективного виконання поставлених завдань речей. З рядом суто організаційних питань виступив начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець. Зокрема, Геннадій Миколайович запропонував депутатам надати дозвіл на укладення договорів оренди частини нежитлового приміщення з комунальним закладом «Редакція районного радіомовлення» (Радіо «Голос Петрівщини»). Як відомо, зараз районне радіо розміщується в будівлі, що належить Петрівській Центральній районній лікарні, тож зазначений дозвіл має на меті «легалізувати» це перебування. Ще один договір буде укладено з Петрівською центральною районною бібліотекою щодо оренди приміщення в будівлі нинішньої дитячої музичної школи.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Овдій ознайомила зі змінами та доповненнями до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік». Саме під час обговорення цього рішення між деякими депутатами та посадовцями виникла певна дискусія, в частині ефективності використання коштів, що спрямовуються на додаткову підтримку окремих галузей, в даному випадку йшлося про галузь освіти. Втім, у рамках описаного звіту про перебіг сесії повною мірою розкрити цю тему навряд чи вдасться, тож, можливо, присвятимо їй одну з наступних публікацій. Директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець теж озвучив ряд, переважно, технічних, процедурних питань, зокрема, про передачу автобуса із спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що перебував на балансі КУ «Петрівський РЦОЗО», до комунальної власності територіальної громади Луганської сільської ради, про регламентацію діяльності комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр Петрівської районної ради», в тому числі – про внесення змін до Статуту цієї установи, затвердження штатного розпису та режиму роботи, та про призначення її директора (останнім, фактично, депутати лише затвердили своїм голосуванням кадрове рішення, оприлюднене на початку сесії).Також цього дня депутати розглянули й ряд інших питань.

Володимир Кіфенко

На знімку: депутати за роботою.