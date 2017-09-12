Усміхніться

Дід у своєї старої запитує:

- Послухай, Одарко, ось вмру я, як ти мене поховаєш? Аж надто ти скупа в мене. А куди гроші-то берегти, у могилу їх не забереш …

- Прямо вже скупа! Поховаю не гірше, ніж олігарха! Костюм замовлю дорогий, в церкві батюшка відспіває, все як у людей буде!

Вирішив дід її перевірити. Через тиждень після розмови прикинувся, що помер. Бабця надягає на нього трико, футболку, кеди. Кладе у труну і голосить:

- І на кого ти мене покинув?! Куди ж ти зібрався?!

Дід підвівся, вилазить з труни:

- На футбол!