Ви думаєте, що лікуєтеся?

Це варто знати

Час від часу в світових ЗМІ з’являються повідомлення про те, що вже давно винайдені ліки від найстрашніших хвороб, які забирають мільйони людських життів, навіть таких, як СНІД і рак. Та могутня міжнародна фармацевтична мафія з усіх сил намагається не допустити їхнього виробництва і запровадження в лікувальну практику. Фармацевтичний бізнес вважається чи не найприбутковішим, тож бізнесменам не вигідно, щоб люди не хворіли, адже тоді в рази знизиться рівень продажу лікарських засобів.

Натомість щодня з’являється величезна кількість ліків від всіх хвороб. Та біда в тому, що серед них трапляється багато підробок, але і ті, що не підроблені, далеко не завжди позитивно впливають на наше самопочуття, мають лікувальний ефект.

На Інтернет-ресурсах можна знайти чимало списків ліків, які, в кращому разі, нічого не лікують, а в гіршому — можуть завдати ще й шкоди здоров’ю. Пропонуємо вам перелік деяких з них.

«Арбідол»

Інші назви: «Арпетолід», «Арпефлю», «ОРВІтол НП», «Арпетол», «Імустат».

Арбідол – це радянський винахід 1974 року, не визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Клінічні випробування препарату проводилися тільки в СРСР і Китаї. Вважається, що це противірусний препарат з імуномоделюючим ефектом для лікування великої кількості захворювань, в першу чергу грипу, але його ефективність ще й досі не доведена.

Гомеопатичні препарати

«Анаферон», «Антигрипін», «Афлубін», «Вібуркол», «Галстена», «Гінгко білоба», «Меморія», «Окулохеель», «Палладіум», «Пумпан», «Ременс», «Ренітал», «Сальвія»,»Тонзипрет», «Траумель», «Енгістол»… Варто знати, що гомеопатичні препарати, практично, взагалі не містять діючих речовин, бо їхній вміст становить десяті, а то і соті частки одного відсотка на об’єм води, і не можуть якось впливати ні на організм людини, ні на бактерії та віруси.

Пробіотики

Популярними є препарати «Хілак форте», «Ацилакт», «Біфізіл», «Лактобактерин», «Біфіформ», «Споробактерін», «Ентерол». Та слід знати, що ефективність пробіотиків не доведена. Більшість мікроорганізмів, що містяться в цих препаратах (а саме вони повинні діяти в організмі людини) не є живими, тож ніяк впливати «на все погане», як говориться в одній з реклам, не можуть. Справа в тому, що процес пакетування знищує 99% всіх потенційно корисних бактерій і спор. З таким же успіхом можна випити склянку кефіру. У Європі та США пробіотики взагалі не застосовують.

«Мезим форте»

Інші назви препаратів з цією діючою речовиною: «Біофесталь», «Нормоензім», «Фестал», «Ензистал», «Біозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Мікразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панцитрат», «Пензітал», «Уні-Фестал», «Ензибене», «Ермітраль». За даними досліджень, панкреатин ефективний хіба що при нетравленні шлунка. Діабет, панкреатит, справжні розлади травного тракту він не лікує.

«Ессенціале»

Інші назви: «Есенціале форте», «Есенціале Н», «Есенціале форте Н». Цей популярний препарат для захисту печінки, як і інші «гепатопротектори» насправді ніяк печінку не захищає. Наукові дослідження не виявили позитивного ефекту при прийомі «Ессенціале», зате виявили дещо інше: при гострих і хронічних вірусних гепатитах він може сприяти посиленню застою жовчі і активності запалення. По суті, це харчова добавка.

«Корвалол»

Інші назви: «Валокордин», «Валосердин». Фенобарбутал, який входить до цих препаратів, є небезпечним барбітуратом з яскраво вираженою наркотичною дією. При регулярному вживанні у великих дозах викликає серйозні неврологічні і когнітивні порушення (розлади короткочасної пам’яті, порушення мови, хиткість ходи), пригнічує сексуальну функцію, через що він заборонений до ввезення в США і багато країн Європи.

«Пірацетам»

Інші назви: «Луцетам», «Мемотропіл», «Ноотропіл», «Піратропіл», «Церебрил». Як і всі інші ноотропні препарати, відомий, в основному, в країнах СНД. Ефективність «Пірацетаму» не доведена, зате є дані про небажані побічні ефекти. У більшості розвинених країн не зареєстрований.

Що ж робити? – скажете ви. Як і чим лікуватися?

По перше, не варто довіряти рекламі. Реклама ліків в цивілізованих країнах взагалі заборонена.Ви тільки подумайте, як можна сприймати пораду, яка звучить в рекламі: «Спробуйте!». Спробуйте, може, не помрете! Адже звідки ви знаєте, про що свідчать ті, чи інші симптоми, чи біль у тій, чи іншій ділянці організму? Під час серцевого нападу, наприклад, біль можна відчувати в області шлунку, плеча, в зубах… Тож «пробуючи» знеболювальний препарат від болю в зубах, ви можете прогавити інфаркт. Тому, захворівши, необхідно звертатися до лікаря, який кваліфіковано поставить діагноз і призначить лікування.

Крім того, варто у лікаря, чи фармацевта поцікавитися – чи є вітчизняні аналоги дорогому імпортному препарату, бо ціна — може відрізнятися дуже суттєво.

А ще краще – не хворійте, бережіть здоров’я, бо це — найбільший скарб.

Анатолій РЯБОКОНЬ.