Іскрівка – в п’ятірці найспортивніших сіл Кіровоградщини!

Минулої суботи у селі Дмитрівка, що в Знам’янському районі, відбулися комплексні спортивні змагання «Краще спортивне село Кіровоградщини – 2018». Організатором змагань, які цього разу проводилися вже удвадцяте, виступила Кіровоградська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України.

Для нас ці змагання стали особливо цікавими тим, що серед десяти команд-учасниць, які вийшли цього року на старт змагань, була представлена й наша Іскрівка, спортсмени якої виступили дуже достойно, посівши п’яте місце в загально-командному заліку та ставши переможцями в змаганнях із дартсу та міні-футболу, а також здобувши призові місця в шашках та гирьовому спорті. Отже, найвлучнішим метальником дротиків став наш Сергій Колупаєв, а команду з міні-футболу, яка також святкувала перемогу, під керівництвом відомого ентузіаста спорту Володимира М”яленка, представляли Юрій Ткаченко, Артем Абиякий, Євгеній Петрунін, Андрій Різніченко, Ерік Григорян, Андрій Біляєв, Анатолій Дорошенко та Віталій Сімкович.

Слід зазначити, що в своїй групі іскрівчани з рахунком 2:0 здолали команду Верблюжки, що з Новгородківського району, а у фіналі не залишили шансів футболістам з Рівного (Новоукраїнський район), які змогли втримати натиск наших земляків лише в першому таймі. По перерві ж іскрівські футболісти забили у ворота суперників одразу чотири м’ячі, залишивши при цьому власні ворота в недоторканності, і таким чином стали беззаперечними переможцями міні-футбольного турніру.

А звання кращого спортивного села Кіровоградщини вибороли учасники змагань зі Старої Осоти, що на Олександрівщині, які здобули перемоги в турнірах із настільного тенісу, гирьового спорту, перетягування канату, а також завоювали призові місця в змаганнях із волейболу, дартсу та шахів. Тож саме вони й представлятимуть нашу область на Всеукраїнських змаганнях, які вже восени пройдуть у місті Ворохта, що на Івано-Франківщині.

Володимир Кіфенко

Фото Віктора Слюсаренка

На знімках: іскрівська міні-футбольна команда – переможець обласного турніру; нагороджується Сергій Колупаєв-найвлучніший метальник дротиків.