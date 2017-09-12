РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ Про скликання двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання

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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Кіровоградської області

від 13 серпня 2018 року № 29 - р

смт Петрове

Про скликання двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати двадцять шосту сесію районної ради сьомого скликання у четвер, 30 серпня 2018 року, на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.2. Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за І півріччя 2018 року.

2.3. Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за І півріччя 2018 року.

2.4. Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Петрівського району об’єкта державної власності.

2.5. Про передачу автобуса із спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району з балансу КУ «Петрівський РЦОЗО» до комунальної власності територіальної громади Луганської сільської ради.

2.6. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з комунальним закладом «Редакція Петрівського районного радіомовлення» (Радіо «Голос Петрівщини»).

2.7. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що надана в оренду громадянину Ткаченку Геннадію Миколайовичу.

2.8. Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Тамара Сакара, голова районної ради