Майстерність із душею

У Петрівському центрі дитячої та юнацької творчості на посаді керівника гуртка «Капітошка» працює Тетяна Добровольська.

Завжди усміхнена, привітна, добра наставниця з радістю зустрічає юних виконавців, котрі прийшли до неї вчитися шити іграшки. До кожного з легкістю знаходить підхід, пояснює, допомагає, тому учениці виходять із класної кімнати завжди щасливими, а у рученятах тримають іграшки, виготовлені власноруч. Тетяна шиє зразки тематичних іграшок до свят (на 8 Березня – гладіолуси й тюльпани, на День Святого Валентина – пряник із сердечками, на минулий Новий рік – різноманітні песики (бо ж – рік собаки!), а підставочки під чашечки можуть бути доречним до кожного свята, у залежності від того, що на них наклеєно), щоб діти радували рідних приємними подарунками. Бо ж —яке то щастя отримати не просто подарунок, а виготовлений з любов’ю своєю дитиною.

Гурток «Капітошка», завдяки талановитому керівнику, користується особливою популярністю серед школярів.. Учні Тетяни Добровольської беруть активну участь у конкурсах районного, обласного та всеукраїнського рівня, де щорічно отримують перемоги. Зокрема, цього року переможницею Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» стала Оксана Горністова. На нагородженні вона з любов’ю сказала: «Без такого доброго, уважного, розумного наставника я не отримала б перше місце в Україні. Тому я дуже вдячна Тетяні Анатоліївні».

Тетяна Добровольська - професіонал своєї справи, вона працює у ЦДЮТ із 2010 року. Роботи майстрині неймовірно красиві, не можна відвести погляду: кожна іграшка, ніби жива! А все через те, що любить свою справу, вкладає у неї душу. «Шити їх не так і легко, на кожну іграшку йде дуже багато часу та зусиль, а, крім того, треба й знайти гарну тканину. Матеріалом для повсякденної нашої роботи найчастіше слугує фетр, адже з ним дуже приємно працювати, він різнокольоровий і не так складно знайти, а от із роботами на виставки складніше», – зазначає Тетяна Анатоліївна. Але ця справа так припала їй до душі, що кожну вільну хвилину майстриня проводить із голкою та нитками, викройкою та тканиною. Вмілі руки та розвинена фантазія забезпечують рукодільниці втілення усіх задумів у життя.

«Працювати у колективі з Тетяною Анатолівною - одне задоволення. Вона радо піде назустріч, допоможе, приємна у спілкуванні та дружелюбна. Відповідально ставиться до кожного завдання та виконує його на високому рівні», – відгукуються про майстриню колеги.

А ще у Тетяни Добровольської золоті руки та чуйне серце! Тож бажаємо їй сімейного благополуччя, творчої наснаги та цікавих ідей!

Оксана Ліщенюк

На знімках: Тетяна Добровольська з донькою Дашею; ляльки Тільди.