Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Малинівське»

Щиро вітаємо вас зі святами – Днем Державного Прапора України та Днем незалежності України! Щастя і процвітання вільній незалежній соборній Україні! Слава вам, слава кожному із нас, слава Господу Богу і слава Україні! Здоров’я кожному із вас, добра, віри, благополуччя в родинах і довгих років життя. Україні потрібні ваші руки, ваш талант, ваш патріотизм, ваше вміння жити на українській землі та бути українцем! Нова доба відкриває нові можливості та перспективи для кожного з нас. Ми маємо створити такі умови життя, які були б гідні громадянина України. Зі святом вас!

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське»