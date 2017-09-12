Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агродар ЛТД»!

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! Запорука державотворчого успіху – у громадянській злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки. Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі.

Зі святом вас!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»