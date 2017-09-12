Дорогі працівники, пенсіонери та пайовики ТОВ «Верес»!

У День Незалежності України, вітаю усіх вас, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи – розбудови нової європейської держави - Україна. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити усе, аби наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і снаги, аби наблизити пору розквіту України. І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще.

Зі святом вас! Слава Україні!

Олексій Терещенко, директор ТОВ «Верес»