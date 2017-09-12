Дорогі земляки!

Україна – це наша держава, наша земля, і господарями у ній є ми – український народ!

Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Щиро бажаю, щоб усі ваші починання увінчалися успіхами, ще вагомішими були здобутки у щоденній сумлінній праці на благо українського народу. Нехай цей день разом із серпневим ароматом духмяного хліба принесе у ваші родини добре здоров’я, благополуччя, мир і злагоду!

Зі святом! З Днем прапора! З Днем незалежності рідної України! Ми – українці! Нам є чим пишатися!

З повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко