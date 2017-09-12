Шановні пайовики та пенсіонери ПП «Дружба»!

Від імені усього колективу та від себе особисто щиро вітаю вас із нагоди 27-ї річниці Незалежності України! Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі. Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»