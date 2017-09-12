Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Маяк»!

Від усього нашого колективу прийміть щиросердні вітання з великим національним святом — Днем Незалежності України! Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови нашої України як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спільноти держави. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру, добра і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу!

Дирекція та профком ТОВ «Маяк»