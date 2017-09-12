Вельмишановні й серцю дорогі мої петрівчани!

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України - прийміть найсердечніші вітання і побажання! Народ України святкує уже 27 річницю, відколи здійснилася спокон-вічна мрія наших предків - стати господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Ще з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Історичні умови складалися так, що на наших землях постійно панували інші народи-сусіди. Та ,попри все, наші співвітчизники віками боролися за свою свободу, і лише нинішнє покоління - наші сучасники у 1991 році вибороли її. Без-умовно, ця визначна дата навічно увійшла в історію молодої держави, золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті українського народу, законодавчо закріпила його вікові, демократичні прагнення, до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Зі святом!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова