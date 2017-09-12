Що шукав на темнім дні ріки
Місяць молодий у ніч Купальську?
Суперечку мали мужики,
Справу затіваючи рибальську.
- Може, учорашній день шука?
- Ну, а, може, чарівну русалку?
Думка є своя у рибака…
Словом, і цікава ж та рибалка!
Приспів:
Рибалка, рибалка, рибалка,
Не сплять мужики-рибаки,
Побачити мріють русалку
На тихому плесі ріки.
Сперечались довго мужики,
І забули зовсім про рибалку,
А у невід посеред ріки
Запливла красунечка-русалка.
«Відпустіть, прошу вас, рибаки», -
Плакала-просилася русалка.
І почули плач той мужики…
Словом, і цікава ж та рибалка!
Приспів.
Непомітно швидко час летить,
Пристрасті-розмови дещо стихли.
Тільки лиш один юнак спішить
На рибалку в літні ночі тихі.
Ні плотви не зловить, ні линів –
Не вдається хлопцеві рибалка.
Хтось підгледів, як він у човні
Цілував красунечку-русалку…
Приспів.