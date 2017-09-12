Що шукав на темнім дні ріки

Місяць молодий у ніч Купальську?

Суперечку мали мужики,

Справу затіваючи рибальську.

- Може, учорашній день шука?

- Ну, а, може, чарівну русалку?

Думка є своя у рибака…

Словом, і цікава ж та рибалка!

Приспів:

Рибалка, рибалка, рибалка,

Не сплять мужики-рибаки,

Побачити мріють русалку

На тихому плесі ріки.

Сперечались довго мужики,

І забули зовсім про рибалку,

А у невід посеред ріки

Запливла красунечка-русалка.

«Відпустіть, прошу вас, рибаки», -

Плакала-просилася русалка.

І почули плач той мужики…

Словом, і цікава ж та рибалка!

Приспів.

Непомітно швидко час летить,

Пристрасті-розмови дещо стихли.

Тільки лиш один юнак спішить

На рибалку в літні ночі тихі.

Ні плотви не зловить, ні линів –

Не вдається хлопцеві рибалка.

Хтось підгледів, як він у човні

Цілував красунечку-русалку…

Приспів.