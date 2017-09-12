А чи знаєш, як тануть медами

Світлі мрії, що вже не збулись?

А чи знаєш, як пахнуть дощами

Гарні дні, що минулись колись?

А чи знаєш, як пахнуть дощами

Гарні дні, що минулись колись?

А чи знаєш, як пам’ять снігами –

Біло-біло – сліди заміта?

…Ти не знаєш, бо вже поміж нами,

Поміж наших небес – німота.

…Ти не знаєш, бо вже поміж нами,

Поміж наших небес – німота.

Ти не знаєш, бо ти – лише казка:

Хто допише щасливий кінець?

Не приходь більше снами, будь ласка –

В світі досить розбитих сердець…

Не приходь більше снами, будь ласка –

В світі досить розбитих сердець…