Як розквітне навесні калина
Я тобі пробачу всі провини,
Зіркою у сни твої впаду –
Та й на щастя, а не на біду.
Приспів:
На любов мою, на любов мою, не ворожи,
Я прийду до тебе, я прийду до тебе, тільки жди!
Бережи кохання, бережи кохання, бережи,
Бо якщо загубиш, то назавжди.
Попрошу у долі світлі крила,
Щоб до тебе полетіти, милий.
Під вікном твоїм розсиплю сміх –
Щоб мене забути вже не зміг.
Приспів.
Подарую серця трунок-ніжність,
Щоб ти пам’ятав і через вічність,
Як кохати аж до забуття –
Бо любов не знає каяття.
Приспів.