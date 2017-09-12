Як розквітне навесні калина

Я тобі пробачу всі провини,

Зіркою у сни твої впаду –

Та й на щастя, а не на біду.

Приспів:

На любов мою, на любов мою, не ворожи,

Я прийду до тебе, я прийду до тебе, тільки жди!

Бережи кохання, бережи кохання, бережи,

Бо якщо загубиш, то назавжди.

Попрошу у долі світлі крила,

Щоб до тебе полетіти, милий.

Під вікном твоїм розсиплю сміх –

Щоб мене забути вже не зміг.

Приспів.

Подарую серця трунок-ніжність,

Щоб ти пам’ятав і через вічність,

Як кохати аж до забуття –

Бо любов не знає каяття.

Приспів.