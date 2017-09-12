Мелодію сумну заграв скрипаль.
Пробач мені, журавлику, цей жаль
За тим, що наступила осінь рання
І небо сколихнув твій крик- прощання.
За те, що в серці твій лунає плач,
Пробач мені, журавлику, пробач.
Пробач, що із тобою не лечу,
Тобі услід лиш зболено мовчу.
Пробач мені, журавлику мій милий,
За те, що не зміцніли в мене крила.
За те, що в серці твій лунає плач,
Пробач мені, журавлику, пробач.
Пробач за те, що серденько щемить.
Нехай тобі, журавлику, щастить!
Пробач, що у твої нелегкі далі
Додам іще свої гіркі печалі.
За те, що в серці твій лунає плач,
Пробач мені, журавлику, пробач.
Мелодію сумну заграв скрипаль.