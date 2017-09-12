Мелодію сумну заграв скрипаль.

Пробач мені, журавлику, цей жаль

За тим, що наступила осінь рання

І небо сколихнув твій крик- прощання.

За те, що в серці твій лунає плач,

Пробач мені, журавлику, пробач.

Пробач, що із тобою не лечу,

Тобі услід лиш зболено мовчу.

Пробач мені, журавлику мій милий,

За те, що не зміцніли в мене крила.

За те, що в серці твій лунає плач,

Пробач мені, журавлику, пробач.

Пробач за те, що серденько щемить.

Нехай тобі, журавлику, щастить!

Пробач, що у твої нелегкі далі

Додам іще свої гіркі печалі.

За те, що в серці твій лунає плач,

Пробач мені, журавлику, пробач.