Слова Алли Ковалішеної, музика Петра Лойтри

Як піду я вранці до криниці

Та й нап’юся чистої водиці.

У зіницях сонце зійде ясно,

Зрозумію, що життя прекрасне!

Приспів:

Світи над світом, сонце, ясно,

Нехай сади буяють рясно!

Нехай душа пісень співає,

Мій світе, я тебе кохаю!

Як піду я у поле широке,

А над полем небо синьооке.

У зеніті сонце жарко сяє,

Я від сонця погляд не сховаю!

Приспів.

Як піду я у сад понад вечір,

А над садом сни пливуть лелечі.

Не сумуйте, не журіться, очі,

Бо ж настане ранок після ночі!

Приспів.