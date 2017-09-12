Нехай душа пісень співає

Випуск: № 35 (10052) Четвер, 23 серпня 2018 року

Слова Алли Ковалішеної, музика Петра Лойтри

Як піду я вранці до криниці
Та й нап’юся чистої водиці.
У зіницях сонце зійде ясно,
Зрозумію, що життя прекрасне!
Приспів:
Світи над світом, сонце, ясно,
Нехай сади буяють рясно!
Нехай душа пісень співає,
Мій світе, я тебе кохаю!

Як піду я у поле широке,
А над полем небо синьооке.
У зеніті сонце жарко сяє,
Я від сонця погляд не сховаю!
Приспів.
Як піду я у сад понад вечір,
А над садом сни пливуть лелечі.
Не сумуйте, не журіться, очі,
Бо ж настане ранок після ночі!

Приспів.

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