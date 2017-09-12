Слова Алли Ковалішеної, музика Петра Лойтри
Як піду я вранці до криниці
Та й нап’юся чистої водиці.
У зіницях сонце зійде ясно,
Зрозумію, що життя прекрасне!
Приспів:
Світи над світом, сонце, ясно,
Нехай сади буяють рясно!
Нехай душа пісень співає,
Мій світе, я тебе кохаю!
Як піду я у поле широке,
А над полем небо синьооке.
У зеніті сонце жарко сяє,
Я від сонця погляд не сховаю!
Приспів.
Як піду я у сад понад вечір,
А над садом сни пливуть лелечі.
Не сумуйте, не журіться, очі,
Бо ж настане ранок після ночі!
Приспів.