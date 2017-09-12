Різнолика корупція

Тема боротьби з корупцією стала головною для всіх політиків і політичних партій. Спекулюючи на ній, вони намагаються підвищити свої рейтингові показники. Та більшість громадян вже давно не вірять у щирість намірів «борців з корупцією», навіть якщо вони займають найвищі посади, бо ця боротьба обмежується гучними заявами та фейковими затриманнями корупціонерів. Про справжню суть антикорупційної діяльності нинішньої влади говорять ганебні справи судді-колядника Зварича та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій С. Бочковського, на якого демонстративно, перед телекамерами, одягли кайданки. Справжнім ляпасом «антикорупціонерам» стало його тріумфальне повернення на попереднє місце роботи.

Справжньою ганьбою для української політичної еліти стала епопея з прийняттям закону про створення антикорупційного суду. Його прийняли, незважаючи на шалений спротив більшості фракцій, можновладці з величезним пафосом оголосили, що тепер корупціонерам стане непереливки, та наступного ж дня виявилося, що закон сфальсифікували, вставивши лише один пункт, який його,фактично, перекреслює, робить пустопорожнім папірцем.

А як з корупцією борються в інших країнах, настільки ця боротьба ефективна?

Свідченням того, що в цивілізованих країнах всі громадяни рівні перед законом, є безліч повідомлень ЗМІ про те, що міністрів поліція затримує і штрафує за перевищення швидкості, високопосадовці, як колишні, так і нині діючі, стають фігурантами кримінальних справ і нерідко отримують реальні терміни тюремного ув’язнення. А буває, як в Південній Кореї, деяких інших країнах, що колишні прем’єр-міністри засуджуються до найвищої міри покарання. В Китаї ж корупціонерів регулярно показово розстрілюють.

Наші корупціонери отримують хабарі в сотні тисяч, а то і мільйони доларів, а якщо попадаються, то відбуваються хіба що переляком.А от, наприклад, в Канаді прем’єр-міністр сплатив штраф за те, що не вніс в декларацію подаровані йому… сонцезахисні окуляри. Прес-секретар прем’єра відповіла, що це сталося тому, що форма цього документа була недосконалою, тож виявилася неправильно заповненою. Та, тим не менше, штраф був сплачений.

Така вона, корупція. У нас вже давно триває фарс під назвою «суд» над колишнім головою Державної фіскальної служби України Р.Насіровим, якого звинувачують у крадіжці понад двох мільярдів (!) гривень, і, здається, зовсім не факт, що закінчиться він покранням, адекватним тяжкості скоєного злочину. А в цивілізованих країнах високопосадовців штрафують за порушення правил дорожнього руху і подаровані окуляри, не внесені в декларацію.

Анатолій РЯБОКОНЬ.