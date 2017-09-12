З людьми і для людей

Саме це гасло взяв за основу своєї діяльності генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександр Поворознюк. Воно відоме далеко за межами Петрівщини, адже реально діє, втілюється у вагомі результати. Тому постаттю Олександра Григоровича і феноменом господарства, яке він очолює, вже не раз цікавилися провідні засоби масової інформації. А що історія відродження і розвитку «П’ятихатської» дійсно феноменальна, немає жодного сумніву. Адже 12 років тому колишній радгосп вже майже не подавав ознак життя, був,фактично, на межі суцільного розвалу. О.Поворознюк зумів його підняти з нуля і досить швидко перетворити на флагмана сільськогосподарської галузі.

Кілька днів тому в «П’ятихатській» знову побували столичні журналісти – знімальна група програми «Стоп-корупція», яка виходить на 5 каналі.

Чому «Стоп-корупція» зацікавилася агрофірмою «П’ятихатська», невже мали на меті знайти тут ознаки корупції чи інших протиправних дій? Як пояснили київські журна-лісти, якраз навпаки – для широкомасштабної боротьби з корупцією важливо показувати й позитивні приклади ефективної господарської діяльності, прозорих і чесних стосунків між бізнесом і владою, які виключають будь-які корупційні дії.

Мені довелося супроводжувати журналістів 5 каналу в екскурсії господарством. Вона розпочалася з току на околиці села Козацьке. Завідувач току Світлана Дегтярьова розповіла, що тут триває будівництво сучасного елеватора, який є високотехнологічним комплексом, оснащеним повністю автоматизованим енерго-зберігаючим обладнанням високого ступеня експлуатації з автоматичним регулюванням вологості і температури, що допускає можливість тривалого зберігання очищеного зерна. Персонал елеватора налічує 10 осіб, будівельна бригада, у складі якої близько 30 робітників, продовжує роботи, хоча значна частина технологічного обладнання вже діє, елеватор працює на повну потужність, маючи змогу приймати і обробляти 200 тонн зерна за годину.

Наступним пунктом екскурсії був цех по виготовленню бетонних виробів. Він виготовляє стінові блоки, інші вироби, серед яких вагоме місце належить тротуарній плитці. Її виготовляють чимало варіантів, що дозволяє створювати тротуари і площі різноманітного дизайнерського вирішення.

Керівник цеху Віталій Шаблій розповів, що на цій виробничій дільниці працюють 7 робітників. Плитку використовують як для власних потреб господарства, так і для реалізації населенню, іншим споживачам продукції. Її вартість становить близько 150 гривень за квадратний метр.

Вагоме місце в економіці агрофірми займає тваринницька галузь. На молочно-товарній фермі, яку очолює Світлана Чорнявська, утримується 780 голів ВРХ, в тому числі 240 фуражних корів. Надої в даний час становлять 24,8 літрів на добу, а під час розтелу вони, звичайно, вищі. Молоко здають на Світловодський маслосирзавод. Планують збільшити поголів’я ВРХ, довести його до 1000 голів.

Крім ВРХ на фермі утримують більше 5000 голів птиці (кури, гуси, качки), 200 овець, невелику кількість коней, певну кількість свиней для власних потреб господарства.

На фермі працює загалом 62 особи, працівники умовами праці, рівнем заробітної плати задоволені.

Ще одним током - № 1 керує Валентина Бояр. Персонал току налічує 4 працівники, тік обробляє за зміну в середньому 500 тонн зерна, але потужність залежить від виду зерна – воно товарне, посівне чи іншої категорії. На запитання: «Як працюється?» Валентина Василівна відповіла, що працівників підвозять на роботу і з роботи, безкоштовно годують, заробітну плату виплачують вчасно, її рівнем працівники задоволені, керівництво ставиться до людей доброзичливо – що ще потрібно?

На базі відділку №1 гості ознайомилися з частиною техніки, яка є на озброєнні господарства (значна її частина перебуває на полях) і були вражені її кількістю та якістю. Крім певної кількості білоруських тракторів, багато комбайнів, тракторів та іншої техніки найвідоміших світових брендів. Механік Олександр Бараннік, який в даний час виконує обов’язки керуючого відділком, розповів, що імпортна техніка надійна, ламається рідко, хоча час від часу і таке може трапитися. Та затримок з виконанням польових робіт через це не буває, бо техніки не просто достатньо, а її вистачає, щоб мати заміну й на випадок поломок. О.Поворознюк дбає, щоб господарство було оснащене найновішою і найнадійнішою технікою, парк якої поновлюється щороку.

Сам Олександр Григорович підтвердив, що з перших днів керівництва господарством дбав про те, щоб на озброєнні була сучасна техніка. Це, між іншим, було і одним із засобів виховання дисципліни і сумлінного ставлення до роботи серед працівників. Коли прийшов у «П’ятихатську», в господарстві налічувалося 80 одиниць техніки, хоча відносно «живими» залишалися хіба що окремі екземпляри. Серед механізаторів були і любителі заглянути в чарчину, і такі, що ставилися до роботи абияк. О.Поворознюк одразу попередив, що один «Джон Дір» замінить чотири старих комбайни, тож недисципліновані працівники стануть просто непотрібними, залишаться працювати тільки найсумлінніші. Дехто відразу звільнився, відчувши, що не зможе працювати за таких вимог, ще певна кількість не зуміли себе показати з кращого боку, але ті, що залишилися, працюють і до цього часу. Головним засобом виховання Олександр Григорович вважає дотримання слова, даних обіцянок. Тож, щоб була дисципліна, потрібно вчасно ви-плачувати заробітну плату, яку обіцяв. Важливо бути порядним з людьми, не можна тримати зло на людину і вміти визнавати власні помилки, попросити вибачення, якщо зрозумів, що помилився.

Говорячи про нинішній стан справ, цьогорічний врожай, О.Поворознюк вважає, що цей рік можна назвати одним з кращих. Хоча й переконаний, що врожай слід рахувати в коморі, а не на полі. Ранні зернові дали непоганий ужинок – до 50 га з гектара. Пізні також обіцяють дати гарний врожай, якщо не станеться яких-небудь зовсім несподіваних природних катаклізмів. Для потреб тваринництва вже заготовили вдосталь сіна, соломи, грубих, соковитих кормів. Силос дуже хороший, його заготовили значно більше від потреби, адже його залюбки купують і люди, й інші господарства.

Відповідаючи на запитання столичних журналістів, О.Поворознюк розповів, що господарство налічує 344 працівники, обробляє землі 2018 пайовиків. Свідченням того, що люди задоволені рівнем заробітної плати і розрахунків за орендовані паї, є те, що під час кампанії по переукладанню договорів оренди з господарства вийшли 12 пайовиків, а а натомість уклали договори 31. Для працівників і пайовиків створені пільгові умови щодо придбання продукції. Ціни диференційовані для трьох категорій: працівників, пайовиків і тих, хто не має прямого стосунку до господарства.

Перед входом в офіс агрофірми стоїть Дошка пошани. Ті працівники, які на неї занесені і впродовж року не мають порушень трудової дисципліни, отримують надбавку до заробітної плати. Якщо ж порушив дисципліну – штрафні санкції.

Після перших п’яти років роботи господарства у новій якості під час підведення підсумків діяльності кращим працівникам було презентовано два автомобілі. Після 10 років роботи – 18. Кращим спеціалістам були придбані 8 нових «Фольксвагенів», а 10 автомобілів, які були у використанні в господарстві, були розіграні серед працівників у безкоштовній лотереї. Крім того, кращі працівники вже не раз відпочивали за кордоном.

Говорячи про плани, Олександр Григорович каже, що їх, здебільшого, диктує життя. Десь на семінарі побачивши щось нове, цікаве, відразу бере на озброєння. Так було з цехом по виготовленню тротуарної плитки, з лінією пакування макаронних виробів тощо. Є, звичайно, і стратегічні плани, до яких відноситься будівництво нового стадіону в Петровому, який відповідатиме усім вимогам УЕФА, вихід ФК «Інгулець» до Прем’єр-ліги українського чемпіонату. «Вірю, що над ареною нового стадіону ще лунатиме гімн Ліги Європи», - переконаний О.Поворознюк.

Генеральний директор «П’ятихатської» дружить з наукою. Але стосунки з нею будує на практичній основі. Він довіряє лише власному досвіду, а не рекламним проспектам. З року в рік на базі ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» проходять масштабні заходи під назвою «День поля». О.Поворознюк дає змогу різноманітним фірмам-трейдерам висіяти своє насіння, застосувати свої агротехнології, щоб наочно було видно, що саме — за рівних умов, з урахуванням особливостей нашого клімату— дає найкращі результати.

І наостанок про стосунки О.Поворознюка з владою і з людьми. Він переконаний, що тут все дуже просто: для влади потрібно, щоб вчасно і в повному обсязі сплачувалися податки, а для людей – заробітна плата і плата за оренду паїв. У цьому і полягає чесність та порядність і добре ім’я будь-якого керівника.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: новий елеватор – сучасний високотехнологічний комплекс; Світлана Дегтярьова – завідуюча током; Олександр Поворознюк знайомиться з новими зразками тротуарної плитки; завідуюча МТФ Світлана Чорнявська; доярка Оксана Нелепа; ланкова МТФ Оксана Магей; тут молоко охолоджується; тракторист току №1 Віктор Погорілий; завідуюча током №1 Валентина Бояр дає інтерв’ю столичним журналістам; водій Максим Вакуленко; такому парку техніки може позаздрити будь-яке господарство; Олександр Поворознюк: «Моє кредо – з людьми і для людей».

Фото автора.