Щановні жителі Петрівщини! Дорогі друзі!

Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас - тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. Нині уже ніхто не сумнівається у тому, що український народ в змозі поліпшити життя у власному домі своєї Батьківщини. Впевнені, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови сіл та селищ району,а також сіл, селищ та міст області й усієї нашої України! Цей день обов’язково настане, і тим швидше, чим більш плідно із натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної Вітчизни, а усі разом проникнемося гордістю за нашу неньку – Україну, почуттям патріотизму до рідного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості, не лише державних мужів, а усього народу нашої держави. Успіх прийде неодмінно!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради