Шановні жителі Кіровоградщини!

Щиро вітаю вас із найголовнішими святами нашої держави - Днем незалежності України і Днем Державного Прапора!

День незалежності України і День Державного Прапора – не просто святкові дні в календарі. Це нагадування про високу ціну й значення суверенітету та символів України – держави українського народу, право на свободу якої виборювали та виборюють сьогодні тисячі справжніх патріотів.

Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Від усього серця бажаю вам миру, доброго здоров’я, довгих і плідних років життя, щастя та добробуту в оселях, віри в завтрашній день.Слава Україні!

З повагою Голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко