Дорогі жителі Кіровоградщини!

24 серпня ми відзначаємо найважливіше свято нашої держави – День незалежності України, а напередодні - День Державного Прапора.

Упродовж тисячолітньої історії однією з основних цінностей українців було прагнення свободи, що спонукало наш народ в усі часи боротися за незалежність.

Сторіччя тому, у часи Української революції, було відроджено державу, яку не вдалося зберегти через зовнішню агресію. І лише у серпні 1991 року Актом проголошення незалежності України наш народ відновив державність.

27 років нашої самостійності продемонстрували світові, що Україна відбулася як суверенна держава з власною символікою, мовою та боєздатною армією.

На жаль, ми і нині змушені героїчно захищати територіальну цілісність країни від російської агресії у збройному протистоянні. Переконаний, що ми зможемо відстояти нашу свободу й суверенітет, прагнення жити в демократичній європейській Україні.

Щиро вітаю вас зі святами! Зичу миру, благополуччя, злагоди, віри в нашу перемогу і в майбутнє нашої держави!

З повагою Голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко