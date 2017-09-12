2000-й квиток знайшов свого щасливого власника!

Менеджмент і адміністрація футбольного клубу «Інгулець» докладають чимало зусиль для того, аби урізнома-нітнити, зробити цікавішим, видовищнішим перегляд домашніх футбольних баталій. Саме з початком нинішнього чемпіонату в перервах футбольних матчів стали проводитися спортивні конкурси, учасники яких мають нагоду виграти сувенірну продукцію з логотипом футбольного клубу – шарфи, футболки і навіть мобільний телефон. А під час останнього футбольного поєдинку «Інгульця» й «Миколаєва» було визначено переможця акції «Шукаємо 2000-го». Умови акції були досить простими – щасливчик, якому пощастить придбати саме двохтисячний квиток у касі, ставав володарем низки призів від футбольного клубу. І ось власник цього щасливого квитка визначився – ним став працівник Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦТЗК» Микола Миколайович Нетюхайло.

Микола Миколайович – давній і відданий прихильник «Інгульця», по можливості намагається не пропускати жодного з домашніх поєдинків улюбленої команди. Тож призи, отримані ним, як переможцем акції, виявилися дуже доречними – це клубний шарф і бейсболка з символікою «Інгульця». А головний приз на Миколу Миколайовича чекатиме наступної середи: під час кубкової гри з ковалівським «Колосом» М. Нетюхайло отримає персональний абонемент на перегляд усіх ігор чемпіонату та розіграшу Кубку України на сезон 2018-2019 років.

А на інших потенційних щасливчиків чекають наступні акції – з цікавими призами і несподіваними сюрпризами. Тож приходьте на стадіон, беріть участь в акціях і конкурсах під егідою футбольного клубу «Інгулець» та знайте – добрий настрій і позитив вам гарантовані.

Володимир Кіфенко

На знімку: Микола Нетюхайло – щасливий власник 2000-го квитка.